DRFV prende dois homens suspeitos de participar de uma organização responsável por roubos de veículos

Na manhã desta quarta-feira, 29, foi divulgada pela Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) informações sobre o cumprimento dos mandados de prisão de Pedro Lucas Gonçalves dos Santos, conhecido como “Pedro Toti”, e João Ricardo Nascimento Rodrigues, o “Neguinho” ou “Suco”.

A dupla é responsável pelo roubo do veículo Mitsubishi/ASX, cor prata, no dia 09 de janeiro de 2020, no bairro Pereira Lobo. As imagens do crime foram amplamente divulgadas nas redes sociais para que as investigações fossem encaminhadas imediatamente.

Segundo o delegado Kássio Viana, diretor da unidade, os dois suspeitos foram identificados pelo Disque Denúncia. “As investigações indicaram Pedro Lucas e João Ricardo, como os responsáveis pelo roubo. Os dois subtraíram um veículo quando a vítima chegava em sua residência. A partir daí divulgamos as imagens pelas redes sociais e pela imprensa, e as informações a respeito do caso começaram a chegar”.









Pedro lucas não tinha passagem pela polícia e por isso foi difícil a identificação. O segundo suspeito, João Ricardo já havia sido preso anteriormente em 2016 na operação ‘Coroa de Flores’, por participar da ‘Quadrilha do Corolla’ que roubaram mais de 10 veículos.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia e ficaram à disposição da Justiça para que sejam tomadas as providências cabíveis nesse caso. As investigações apontaram que o veículo teria sido enviado para outro estado por ser um roubo encomendado.

“Foram 20 dias de investigações para concluir a identificação dos suspeitos. E uma nova fase se inicia para descobrir se há outras vítimas lesadas pela dupla ou mais pessoas envolvidas em roubos em conjunto com a dupla”, completou o delegado.

A Polícia Civil reforça a importância da população continuar colaborando nas investigações repassando qualquer informação acerca da localização de veículos roubados e identificação de suspeitos através do Disque Denúncia, telefone 181. O sigilo é garantido.

SSP