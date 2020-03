Ação conjunta entre BPRp e COPE localiza suspeito de roubar caminhonete na capital

Uma ação conjunta entre o Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) e o Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) resultou na localização de Genisson Lima dos Santos Silva, conhecido como “Beraldo”, de 23 anos de idade. Ele era suspeito de ser um dos autores do roubo a um posto de combustíveis no bairro América. Ele foi preso nesta quinta-feira, 12.

De acordo com as investigações, o crime foi praticado em dezembro de 2019. Por conta desse roubo, o Poder Judiciário havia decretado a prisão preventiva do suspeito. Já a partir de denúncias anônimas, ele foi apontado como autor de um roubo na tarde da última quarta-feira, 11, no qual foi roubado um veículo Toyota Hilux.









O carro estava sendo conduzido por um comerciante que realizava entrega de queijo e manteiga no bairro Farolândia. Após diversas diligências, policiais militares encontraram o automóvel abandonado e identificaram o local onde os demais materiais subtraídos estavam sendo armazenados.

Prosseguindo as buscas, as equipes do BPRp e do COPE foram a uma residência no loteamento Guajará, em Socorro. No local, o suspeito foi identificado e. Ele disparou contra os policiais, foi atingido, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Além de uma pistola calibre 9mm, na casa foi encontrada uma grande quantidade de queijo, que tinha sido roubada horas antes.

As investigações continuam para chegar até outros envolvidos no crime. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

SSP