COVID-19: Hospital de campanha começa a ser montado

Começou a ser montada nessa quarta-feira, 15, a estrutura do hospital de campanha para atender pacientes infectados com COVID-19 em Aracaju. O hospital com capacidade para 150 leitos, vai custar à prefeitura R$ 3,2 milhões.

O estádio João Hora foi o local escolhido para montagem. A previsão é que o hospital esteja pronto no próximo dia 29. A estrutura física inicialmente prevista para ser mantida por um período de 180 dias, pode ser desmontada antes.

De acordo com a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, a contratação da equipe médica ocorrerá com base na necessidade de horas de atendimento por mês. Ao todo, a Prefeitura oferecerá 9.828 horas por mês, que será distribuída entre médicos contratados de acordo com a disponibilidade de horário de cada profissional.









Ainda segundo Waneska, nos containers serão instaladas três salas para DML; duas salas de utilidade; um necrotério, dois salas para paramentação; dois vestiários; quatro banheiros para funcionários; seis salas para descarte de paramentação; 12 banheiros para pacientes; e uma sala para abrigo de resíduos comum e infectante.