Jiboia de grande porte é remanejada do Parque dos Cajueiros pelo Pelotão Ambiental da PM

No início da noite desta quinta-feira, 23, policiais militares do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) realizaram o remanejamento de uma jiboia de quase quatro metros, do Parque dos Cajueiros para uma área de reserva ambiental.

A cobra foi capturada por um grupo de ambientalistas do Projeto Bicho Amigo, depois despertar a atenção de populares que passavam pela ciclovia do parque, localizado na Zona Sul de Aracaju.









De acordo com o Pelotão Ambiental, a remoção do animal da área do parque foi a alternativa mais adequada, em razão da excessiva exposição ao contato humano. Os militares também levaram em consideração o grande porte do réptil para o pequeno espaço de vegetação de mata atlântica existente no parque.

Ainda segundo a equipe do PPAmb que efetuou a soltura, a cobra se tratava de um espécime adulto, medindo aproximadamente quatro metros e pesando quase 40kg. Após avaliação preliminar, os policiais constataram que o animal estava saudável e não apresentava ferimentos, sendo considerado apto a soltura em área de reserva ambiental.

Fonte: PM/SE