Polícia Civil doa 30 cestas básicas para instituição que cuida de pessoas com câncer em SE

A onda de solidariedade segue cada vez maior em Sergipe. A Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), da Polícia Civil, arrecadou 30 cestas básicas que serão doadas à Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACASE). A entrega dos itens foi realizada nesta quarta-feira, 15, na sede da instituição que fica localizada no bairro Siqueira Campos, na capital.

Com mais essa doação, reunida na DRFV, a Polícia Civil está entregando, entre a última segunda-feira, 13, e a sexta-feira, 17, um total de 190 cestas básicas. Os itens estão sendo doados às famílias e instituições da capital e do interior do estado. A Delegacia-Geral idealizou uma campanha de doações de alimentos e cestas básicas, que teve início na sexta-feira, 27 de março. Mais de 600 cestas já foram doadas, beneficiando diversas pessoas que tiveram impactos na renda financeira familiar em virtude do isolamento social. Ambulantes, cabeleireiros, feirantes e pequenos comerciantes também receberam as doações, que são entregues durante o trabalho policial.

O delegado Kássio Viana explicou como surgiu a ideia das doações e escolha da instituição. “A delegada-geral fez uma solicitação a todos os delegados para que participassem da campanha da Polícia Civil no intuito de arrecadar cestas básicas para pessoas que estão passando necessidades nesse momento. Lá na DRFV fizemos uma campanha interna com os agentes e delegados da unidade e arrecadamos 30 cestas básicas. Comunicamos a escolha da instituição e a delegada-geral acatou a ideia de doação. Temos o prazer de fazer essa doação, sabemos que não resolve tudo, mas de algum modo minorar as dificuldades da instituição”, mencionou.

A presidente da instituição, que atende pacientes de Sergipe, Bahia e Alagoas, Neide dos Santos, agradeceu a dedicação dos agentes e delegados da DRFV. “É um momento de muita gratidão. A AAACASE está passando por muita dificuldade diante dessa problemática do vírus. Se as coisas estavam difíceis, agora complicaram. Estamos só com os pacientes que já estavam fazendo tratamento”, citou.

Ela complementou pedindo que as pessoas que possam doar também sigam o exemplo da Polícia Civil. “Ajudamos os pacientes com cestas básicas e algumas mediações que não tem na rede pública. Compramos e fornecemos aos pacientes. As pessoas podem entrar em contato com o nosso número (79) 3241-1171. Recebemos desde alimentos, material de higiene e limpeza, dinheiro, roupas e calçados. Tudo é repassado para os pacientes. Nossas contas bancárias são no Banese Ag. 11, Op 13, C/P 102938-4; e no Banco do Brasil As. 3361-8, C/C 111.126-4”, detalhou.

A delegada-geral, Katarina Feitoza, pediu que a sociedade tenha sensibilidade nesse momento difícil. “A Polícia Civil, ciente da sua responsabilidade social, conclama a todos os sergipanos, especialmente aqueles que não tiveram perdas em suas rendas, que possuem renda fixa, a colaborar com a doação de alimentos. Essa campanha visa ajudar os menos favorecidos, aqueles que foram mais afetados com as medidas de isolamento: ambulantes, pequenos comerciantes, aqueles que não estão tendo como sustentar as suas famílias. Contamos com o apoio de toda a polícia, de todos os servidores públicos, de todos aqueles que não tiveram perdas em sua renda”, pediu.

As doações podem ser feitas na sede da Delegacia-Geral, que fica localizada na rua Duque de Caxias, 511, no bairro São José, próxima à praça Tobias Barreto.

SSP