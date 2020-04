Provedores de Sergipe alerta contra Apagão e apóiam o governo na luta contra a Coronavírus

O G-100, grupo formado por mais de 100 Provedores de Internet de Sergipe, declara apoio ao governo do estado no combate à pandemia do COVID-19. O documento entregue ao Governador ratifica que as pessoas fiquem em casa a fim de minimizar os efeitos da pandemia, e faz um alerta importante.

Por se tratar de serviço essencial à população,os serviços de acesso a internet irão continuar sendo prestado em todo estado. Segundo Ailton Alves, membro do G-100, diversos Provedores de Internet já tem se mobilizado para capacitar suas equipes de trabalho na utilização dos EPIs e melhores práticas para que se evite ao máximo a propagação do coronavírus.

Segundo ele, as empresas têm concentrado seus esforços com toda a equipe de trabalho, a fim de que as pessoas permaneçam conectadas à internet realizando atividades em home office, aulas on-line ou simplesmente curtindo um momento de lazer com a família.

Boa parte da grande Aracaju e cidades do interior são atendidas por pequenos provedores locais. Isso porque as maiores operadoras de telecomunicações possuem cobertura de internet limitada no Estado de Sergipe.

Contudo,o G-100 faz um alerta muito importante no que diz respeito ao pagamento das mensalidades dos seus assinantes. Em Sergipe mais de 70% das conexões com a internet são efetivadas por pequenos provedores regionais. E muitos desses informaram que, diante da crise atual, já foram obrigados a demitir alguns funcionários para manter a operação em funcionamento.

Ailton Alves destaca ainda que, nesse período de quarentena, as pessoas encontram-se em suas casas conectadas ao mundo. Tal situação elevou bastante o consumo geral da internet no estado, bem como há um excesso de chamados para manutenção e suporte técnico aos usuários.









Para manter essa infraestrutura funcionando é necessário bons profissionais, veículos, combustível, material de trabalho etc. Tudo isso tem elevado os custos operacionais dos provedores de internet.

Diante do cenário atual, a categoria teme que com o aumento da inadimplência dos usuários os provedores regionais não tenham condições financeiras de manter o negócio funcionando e fechem as portas.

Alguns provedores já informaram que se não tiverem capital de giro necessário, não restará outra saída senão a falência do provedor e a desconexão de centenas de usuários. Então, com o fechamento do provedor ocorreria um apagão da internet em algumas regiões de Sergipe. Tal situação seria gravosa para a sociedade que depende desse importante serviço, sobretudo neste momento tão difícil.

O G-100 faz um apelo para que os usuários de internet realizem o pagamento das mensalidades em dia. Pois é através dessa receita que será possível manter o negócio aberto e em funcionamento, caso contrário toda a população poderá sofrer ainda mais como isolamento social.

No documento entregue, a categoria solicita apoio do Governo do Estado para que evite a falência de vários provedores de internet, ao passo que reafirma seu compromisso com a sociedade sergipana em levar conexão de internet para todos.