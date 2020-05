Delegacia Regional de Itabaiana recebe testes rápidos da Covid-19 e prédio passa por processo de sanitização

(ssp) – Uma parceria da Polícia Civil com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Itabaiana, na manhã desta quinta-feira, 21, disponibilizou 25 testes rápidos para detecção ou não da Covid-19. Os testes foram aplicados nos policiais civis que trabalham na Delegacia Regional de Itabaiana. No período da tarde, todo o prédio da unidade policial passará por processo de sanitização.

De acordo com o delegado Hilton Duarte, os testes rápidos foram aplicados no turno da manhã. Já o processo de sanitização ocorrerá às 15h. “É uma parceria entre as instituições. Itabaiana é uma cidade que tem muitos casos de Coronavírus e os policiais precisam ter essa atenção quanto à proteção. A prefeitura está custeando tanto a desinfecção no prédio, como também esses testes rápidos, que vão ser disponibilizados para os policiais independentemente de sintomas”, citou.

O delegado reforçou a importância dessa atenção à saúde dos policiais. “Já que os policiais exercem atividade essencial e continuamos trabalhando durante essa pandemia. A polícia não para, tem que estar trabalhando e temos que estar cuidando da nossa saúde, até mesmo porque sabemos que existem os assintomáticos, que podem estar carregando o vírus. Não é nosso interesse que os policiais sejam vetores, portadores desse vírus, e transmitam para a população que continua sendo atendida na delegacia”, ressaltou.









A parceria entre as instituições também visa dar total atenção aos agentes da unidade policial. “Além disso, a prefeitura nos comunicou que, se algum policial tiver algum sintoma mais direcionado para o Coronavírus, ela poderá também providenciar outros tipos de exames mais elaborados e, assim, termos um diagnóstico mais preciso com relação a um policial que possa estar se queixando de algum sintoma mais visível da doença”, concluiu o delegado.

Desinfecção

No processo de desinfecção, os agentes de limpeza realizam a desinfecção de toda a unidade policial, desde as áreas comuns até o ambiente de trabalho dos delegados, agentes e escrivães. As celas também passam pela mesma limpeza.