Receptador é preso após adquirir carro com dinheiro do auxílio emergencial do Governo Federal

Nessa quinta-feira, 14, agentes da equipe de pronto emprego da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil apreenderam um veículo Prisma, cor branca, placa QUT-2323, e prenderam um homem que havia receptado o veículo fruto de ilícito. Detalhe: o receptador comprou o carro com ajuda do auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal em decorrência da crise da pandemia da Covid-19.

Segundo o diretor da DRFV, delegado Kassio Keliton, a unidade recebeu informações de que o homem estava circulando com um veículo apropriado indevidamente de uma locadora, fraude já conhecida da especializada. “Nossa equipe do plantão noturno, acompanhado de policiais do DHPP, seguiu para a localidade onde o receptador residia, na zona de expansão de Aracaju. Lá, conseguiram realizar a prisão, apreendendo também o veículo. A fraude já é conhecida da Polícia Civil: um veículo é locado e depois os indivíduos se apropriam do automóvel e repassam para outros, alguns cientes da situação ilícita, como foi o caso do receptador preso, e outros de boa fé”, explicou.

O receptador foi ouvido na delegacia e confessou o crime, afirmando que ficaria em posse do veículo por mais algum tempo e depois o venderia. Ele revelou também que comprou o veículo por R$1.500 no estado da Bahia, utilizando-se do auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal durante o período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

As investigações seguem para a completa elucidação do fato e a população pode colaborar por meio do Dsque Denúncia (181), garantido o sigilo em relação a identidade do denunciante.

SSP