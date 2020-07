Após reunião com Comitê Gestor de Emergência (CGE), na tarde de segunda-feira (29), o governador Belivaldo Chagas participou na manhã desta terça-feira (30), de reunião com representantes dos setores produtivos do estado para nova analise dos números da pandemia e avaliação da possibilidade de abertura de alguns setores do comércio para quatro municípios da Grande Aracaju.

Após diálogo com o Comitê de Retomada Econômica (COGERE), Belivaldo concederá entrevista no Palácio dos Despachos, para apresentar um parecer oficial sobre as novas medidas que serão adotadas em Sergipe no enfrentamento a crise provocada pelo novo coronavírus.

As informações que o governo decidiu continuar com a abertura gradual do comércio e, no final da tarde anunciará por exemplo, a abertura dos salões de beleza e barbearias às terça, quarta-feira e sábado. A data da reabertura será anunciada ainda hoje pelo governador Belivaldo Chagas.

Sobre a abertura dos templos religiosos para os fiéis, a decisão deverá ser tomada na próxima reunião do Comitê Gestor de Emergência, na semana que vem.

Com informações do radialista Alex Carvalho, no programa Liberdade Sem Censura/Faxaju