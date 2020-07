A Secretaria da Justiça, Trabalho e Defesa do Consumidor (Sejuc) lamenta profundamente a morte de José Edigar da Silva, 73 anos, mais conhecido como Edigar do Acordeon. Ele era servidor público desde 1985, quando passou a fazer parte do quadro de motoristas da Sejuc.

Edigar é mais uma vítima da Covid-19. Ele estava internado desde o dia 17 de junho no Hospital Cirurgia, onde lutava insistentemente contra a doença. Era casado e tinha cinco filhos.

Natural de Malhada dos Bois, Edigar é conhecido em todo o estado por ser um dos principais nomes do forró pé de serra e da cultura popular sergipana sergipana. Em 2020, já havia completado 55 anos de uma carreira exitosa e reconhecida, inclusive, fora de Sergipe.









O secretário Cristiano Barreto (Sejuc) ratificou a importância que o servidor público tinha para os quadros da administração estadual e reforçou que, além da função exercida no dia a dia, a morte de Edigar é um duro golpe na cultura popular sergipana.

Em uma vida consolidada pela dedicação à família e sociedade, deixa um legado de mais de 60 composições próprias e uma história que ainda continuará influenciando uma geração da cultura popular de Sergipe e todos os colegas e amigos que, neste momento, reverenciam sua memória.

