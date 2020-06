Observatório de Sergipe

O Observatório de Sergipe, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, divulga mais um boletim Covid-19: Sergipe e Território Nacional, com informações atualizadas até 29 de junho.

Sergipe (1062) ultrapassou Alagoas (1028) e é o quarto estado com maior número de pessoas contaminadas por covid-19, por cem mil habitantes, no Nordeste, ficando atrás do Ceará (1178), Paraíba (1112) e Maranhão(1110).

Ministério da Saúde. Elaboração: Observatório de Sergipe. Nota: Número de casos atualizados até 28/06/2020









Isolamento social em Sergipe foi em média de 39% ao longo da última semana, valor não satisfatório, mas que se repetiu ao longo das outras semanas de junho.

Moita Bonita desponta com 1464 casos por cem mil habitantes e é o terceiro município com maior incidência no Estado. Aracaju, primeiro colocado, atingiu 2169 por cem mil habitantes – mais de 2% de sua população.

Itabi (20%) e São Francisco (16%) têm maior taxa de crescimento médio dos últimos 7 dias.