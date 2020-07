No último, 20 de julho, Sergipe registrou um isolamento social de 40,35%. Foi o 11º índice do país. As três melhores posições ficaram com Acre (43,2%), Ceará (42,1%) e Amapá (41,9%). Já as piores com Paraná (37,0%), Goiás (36,9%) e Tocantins (34,6%). Os dados são da empresa InLoco e analisados pelo Observatório de Sergipe.

No ranking dos estados do Nordeste, Sergipe obteve a sexta colocação.

Entre as capitais

Com 41,2% das pessoas em casa, Aracaju obteve a 10ª colocação do Brasil. Rio Branco (43,6%), Fortaleza (42,3%) e Florianópolis (43,2%) obtiveram os maiores índices. Em contraposição, Goiânia (37,2%), Campo Grande (37,1%) e Palmas (34,9%) registraram os menores.

No cenário nordestino, Aracaju ficou com o 4º resultado.