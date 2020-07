Um jovem de 19 anos, identificado como Leandro Santos Azevedo, que morreu no Hospital de Campanha do Wet’n Wild, em Salvador, um dia após ter o resultado do exame positivo para Covid-19, havia mandado um áudio assustado para a namorada enquanto estava internado.

No áudio, o jovem dizia que os profissionais do hospital iam entubar ele e desligar os aparelhos. A mensagem teria sido passada para Talyta Fernandes, namorada de Leandro.

“Eles vão me entubar todo aqui, véi. Vão desligar o aparelho. […] Venha aqui amanhã”, disse Leandro. Durante a troca de mensagens, Talyta pergunta como ele está. Como resposta, o jovem comenta sobre a entubação. A namorada pergunta: “Você está entubado?”. E ele responde, também por áudio, que não está entubado e pede para ela ir ao hospital no dia seguinte.

Em seguida, Talyta pergunta o que Leandro está sentindo, e ele responde que está “bem melhor”. Logo depois, ele afirma que será entubado e que o aparelho seria desligado por três dias.

Leandro havia dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Avenida San Martin no último domingo (28) com sintomas da doença, e foi transferido para o Wet’n Wild no dia seguinte.

O jovem morreu na madrugada da última terça-feira (30). A família soube após uma ligação da assistente social.

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que, “de acordo com o apurado junto à empresa Associação Saúde em Movimento (ASM), gestora do Hospital de Campanha do Wet’n Wild, não houve erro/negligência médica no atendimento ao paciente Leandro Santos Azevedo”.

A nota ainda diz que “devido a complicações do estado clínico do paciente, a equipe médica optou pela intubação do mesmo, uma vez que o tratamento com uso do respirador mecânico não estava surtindo efeito. Infelizmente, a piora clínica evoluiu rápido, apesar da utilização de toda estrutura assistencial disponível no leito de UTI da unidade”.

Ainda segundo a SMS, uma equipe técnica da secretaria responsável pela fiscalização das metas qualitativas dos atendimentos ofertados à população pelas empresas terceirizadas fará apuração dos fatos.

hs24horas

Veja a conversa entre Leandro e a namorada: