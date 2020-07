O prefeito Edvaldo Nogueira voltou a reunir o Comitê de Operações Emergenciais (COE), na manhã desta quarta-feira, 15, para estabelecer a renovação do decreto de enfrentamento ao coronavírus em Aracaju, cujas determinações permanecem válidas até 22 de julho. Tendo em vista a ocupação dos leitos em mais de 70% e a decisão da Justiça Federal, que suspendeu a primeira fase de retomada da economia no âmbito estadual, o novo decreto mantém as medidas de fechamento de serviços não-essenciais, as regras de distanciamento social e a obrigatoriedade do uso de máscaras na capital.

“Avaliamos os dados de ocupação dos leitos, sejam os de enfermaria, que são de responsabilidade do município, sejam os de UTI, que cabem ao governo, e, o próprio comportamento da doença na nossa cidade, além de considerarmos a decisão judicial que suspendeu a retomada das atividades econômicas, de modo que decidimos pela manutenção das medidas restritivas, ao passo em que mantemos nosso trabalho de avaliação dos dados e de tomada de ações de enfrentamento à covid-19”, afirmou o prefeito.

Pelo decreto atualizado, continua suspenso o funcionamento de academias, casa de shows, shoppings centers, cinemas, bares e lojas. Também permanece proibida a utilização de áreas de lazer, assim como a realização de eventos e atividades em parques e praias da cidade. Além disso, está suspensa a retomada de serviços que haviam sido autorizados no plano de retomada da economia. O uso obrigatório de máscara pela população em locais públicos também foi renovado no decreto municipal.

Pelos dados desta terça-feira, Aracaju possui 21.207 pessoas diagnosticadas com covid-19. Destas, 360 estão internadas em hospitais; 8.834 estão em isolamento domiciliar; 11.584, que estavam infectadas, já estão recuperadas; e 429 vieram a óbito. Há 78 pacientes suspeitos internados, que aguardam resultados do exame. Dos 122 leitos públicos de enfermaria do município, 86 estão ocupados, o que representa uma ocupação de 70,5%

Agência Aracaju de Notícias