O Diário Oficial do Estado publica nesta quinta-feira, 30, novo decreto do governador Belivaldo Chagas (PSD) com medidas de enfrentamento ao novo coronavírus.

Passam a ser considerados essenciais os serviços de fisioterapia, odontologia, terapia ocupacional, nutrição, psicologia, fonoaudiologia e podologia.

Estão revogadas medidas anteriores.

O Comitê de Retomada da Economia decidirá sobre manutenção, evolução ou retroação dos municípios em cada fase.

Foram definidos novos critérios para mudança de fase, desde que sejam cumpridos os requisitos.

Os critérios são:

-A permanência em uma determinada fase por um período mínimo de 14 dias;

-O enquadramento como estável ou decrescente do índice de capacidade utilizada de leitos Covid-19.

Fonte: NE