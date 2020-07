A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta terça-feira, 30, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 594 novos casos e 23 óbitos. Em Sergipe, 25.411 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 676 morreram.

São 14 mortes de pacientes aracajuanos, nove mulheres: 84, com hipertensão; 52, com diabetes e obesidade; 46, sem comorbidades; 94, com Alzheimer; 83, com asma; 59, com lúpus, esclerodermia e artrite reumatoide; 93, com asma e hipertensão; 84, com hipertensão, cardiopatia, doença arterial carotídea, doença arterial obstrutiva periférica e trombose crônica de gastrocnemias; 90, com hipertensão e diabetes. Os homens são: 75, com hipertensão, diabetes e obesidade; 53, com obesidade; 62, com cardiopatia; 39, com neoplasia e doença neurológica; e 46, sem comorbidades.









Nas demais cidades, mais nove mortes, sendo sete homens: 79 anos, de Capela, com doença pulmonar obstrutiva crônica; 45, residente de Aquidabã, com hipertensão e obesidade; 62, de Pacatuba, com hipertensão e cardiopatia; 85, de Nossa Senhora das Dores, com hipertensão; 80, de Itaporanga, sem comorbidades; jovem de 17 anos, de Itabaianinha, com tumor cerebral; e 70, de Carmópolis, com hipertensão e diabetes. As mulheres são: 33 anos, de Cristinápolis, com doença pulmonar obstrutiva crônica e cardiopatia; e 80, de Itabaiana, com hipertensão e diabetes.

São 14.941 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 50.470 exames e 25.059 foram negativados. Estão internados 632 pacientes, sendo 244 em leitos de UTI (126 na rede pública, sendo 124 adultas e 2 pediátricas; e 118 na rede privada, sendo 115 adultas e 3 pediátricas) e 388 em leitos clínicos (245 na rede pública e 143 na rede privada). São investigados mais 17 óbitos.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.