Nesta sexta, 3, o boletim do coronavírus traz 1.574 novos casos e 22 novos óbitos. Mais 17 mortes estavam em investigação e foram confirmados. Em Sergipe, 28.186 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 764 morreram. Dos casos confirmados, 668 foram processados pela Fiocruz.

São 13 mortes de Aracaju, com oito homens: 87 e 90, com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS); seis meses, 54 e 94, sem comorbidades; 70, com HAS e Diabetes Mellitus (DM); 70, com hepatopatia, DM e HAS; e 58, com HAS, obesidade e insuficiência renal aguda. As mulheres: 69 e 73, sem comorbidades; 21, com DM; 51, com HAS; e 64, com HAS, obesidade e DM.

De N. Sra. do Socorro, quatro: mulheres de 77, com HAS, e de 58, com doença hematológica crônica e imunossupressão; e homens, de 64 anos, com HAS, e 51, com HAS e hepatopatia. De Japoatã, um homem, 82, com HAS. De Neópolis, mulher, 88, cardiopata. Em Maruim, homem, 51, com doença renal crônica, HAS e DM. De Canindé de S.Francisco, mulher, 76, com HAS e DM. De Estância, mulher, 41, sem comorbidades.

Em Itabaiana: mulheres de 35, com HAS, DM e obesidade; 62, com HAS e DM; e um homem, de 70 anos, sem comorbidades. De Ilha das Flores, mulher, 93, sem comorbidades, e homem, 82, com DM, HAS e cardiopatia. De Areia Branca, mulher, 75, HAS e DM. De Capela, mulher, 36, com DM. De T. Barreto, mulher, 84, HAS e DM.

Da Barra dos Coqueiros, homem, 82, com HAS, pneumopatia e cardiopatia; de Riachão do Dantas, mulher, 67, com HAS, DM e doença renal crônica; de Monte Alegre, homem, 77, sem comorbidades; de Lagarto, mulher, 86, com HAS; de R. do Catete, homem, 38, com HAS; de Carmópolis, mulher, 83, com HAS e DM; de Brejo Grande, homem, 92, com DM e cardiopatia; de Pirambu, mulher, 74, com DM; de Laranjeiras, mulher, 88, com doença pulmonar obstrutiva crônica.

São 18.360 pessoas curadas. Foram 54.099 exames, com 25.913 negativos. Estão internados 679 pacientes, sendo 264 em UTI (149 públicos, sendo 147 adultas e 2 pediátricas; e 115 privados, sendo 110 adultas e 5 pediátricas) e 415 em enfermaria (253 públicos e 162 privados). São investigados mais 14 óbitos. Mais detalhes em:

sergipecontraocoronavirus.net.br