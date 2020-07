A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta terça-feira, 14, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 946 casos e dois novos óbitos registrados hoje. Em Sergipe, 39.167 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.033 morreram. Mais 19 óbitos que estavam em investigação, de dias anteriores, foram confirmados.

Sete mortes são de Aracaju, com quatro homens: 35 e 78 anos, ambos sem comorbidades; 68, com diabetes e doenças cardiovascular e renal crônica; 82, com hipertensão. As mulheres são: 69, com hipertensão, diabetes e obesidade; 79, com hipertensão e diabetes; e 84, com diabetes e hipertensão.

Mais sete pacientes do Interior, sem comorbidades, faleceram: homens, de 54 e 74 anos, moradores de Itabaiana; uma recém-nascida do sexo feminino, de onze dias, de Maruim; homem, 93, de Rosário do Catete; mulheres, de 44 e 85 anos, ambas residentes de Estância; e homem, 43, de Nossa Senhora das Dores.

Em outros municípios, também sete óbitos: criança de seis anos, do sexo masculino, residente de Nossa Senhora da Glória, com pneumopatia crônica; mulher, 54, de Divina Pastora, com hipertensão e diabetes; homem, 46, de Lagarto, com obesidade; mulher, 87, com doença renal crônica; mulher, 73, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica; mulher, 75, de Tomar do Geru, com doença cardiovascular e diabetes; e homem, 39, morador de Moita Bonita, com imunossupressão.

São 24.169 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 71.154 exames e 31.987 foram negativados. Estão internados 738 pacientes, sendo 281 em leitos de UTI (153 na rede pública, sendo 151 adultas e 2 pediátricas; e 128 na rede privada, sendo 123 adultas e 5 pediátricas) e 457 em leitos clínicos (269 na rede pública e 188 na rede privada). São investigados mais 13 óbitos. Ainda aguardam resultado 3.516 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br