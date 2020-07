Cesta básica sobe em 7 de 17 capitais; Aracaju teve a maior alta, 4,97%

O valor da cesta básica na capital sergipana ficou em R$ 420,03 em junho. Em relação ao mês anterior, quando registrou R$ 400,15, houve aumento de 4,97 %*. No ano, o custo da cesta básica aumentou 19,34%; e em 12 meses, 9,64%. Os dados são da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) em 17 cidades.

Em junho deste ano, segundo o Dieese o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 4.595,60, ou 4,40 vezes o mínimo de R$ 1.045,00. Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social, em Aracaju, verifica-se que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu, em junho, 43,45% da remuneração.









Cenário nacional

A cesta básica subiu em 7 de 17 capitais pesquisadas. Aracaju apresentou a maior alta no mês passado, 4,97%. A cesta básica ficou mais cara também em Campo Grande (4,32%), Fortaleza (2,01%), Belém (0,11%), Brasília (2,12%), Natal (3%) e Salvador (2,16%). Já as maiores reduções foram no Rio de Janeiro (-8,23%), Vitória (-6,84), Goiânia (-4,98%) e Curitiba (-4,75%).

Observatório de Sergipe