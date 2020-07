Os casos confirmados de Covid-19 têm aumentado em Itabaiana e, mesmo assim, são registradas diversas aglomerações na cidade. Assim, visando assegurar o cumprimento do decreto governamental, que tem como objetivo a preservação da saúde da população, o Procon/SE, a Polícia Militar, e o Grupamento Tático Aéreo (GTA) intensificaram as fiscalizações no município nesta terça-feira, 7.

Participaram da ação também o Grupamento Tático Aéreo (GTA)

Nessa segunda-feira, 6, vários registros foram encaminhados à imprensa e aos órgãos de fiscalização. Neles, foram mostradas aglomerações na cidade Durante a ação desta terça-feira, foram visitados diversos estabelecimentos comerciais na cidade. Como resultado, vários estabelecimentos foram fechados, outros notificados e orientados; além das filas que foram organizadas.

O fiscal do Procon/SE, Francisco da Costa, acompanhou a movimentação em vários estabelecimentos, que passaram pela intervenção da instituição e da Polícia Militar. “Estamos hoje aqui em Itabaiana, dando prosseguimento às fiscalizações de rotina. Alguns estabelecimentos foram fechados por não estarem autorizados a funcionar. Um banco foi autuado devido à grande aglomeração”, detalhou.









A diretora da instituição, Tereza Raquel Martins, salientou a importância desse trabalho. “O Procon/SE tem realizado diversas fiscalizações em todo o estado para verificar o cumprimento do decreto governamental. Com o constante aumento dos casos de coronavírus em Itabaiana foi programada mais uma fiscalização em parceria com a Polícia Militar”, ressaltou.

Ela pede o apoio e a compreensão da população diante do cenário atual de enfrentamento à Covid-19 no estado. “Também é importante frisar que a população deve se conscientizar que só podem funcionar aqueles estabelecimentos comerciais autorizados pelo decreto governamental”, destacou.

Denúncias podem ser feitas pela população

A população pode entrar em contato com a instituição por meio do telefone (79) 3211-3383, ou pelo e-mail: [email protected] . Por esses canais, é possível tirar dúvidas ou ainda realizar denúncias sobre o descumprimento do Decreto Governamental, como a abertura de estabelecimentos comerciais não essenciais ou a não utilização de máscara; além do aumento abusivo de preços.

Procon