As sugestões serão apresentadas para avaliação durante reunião do governador Belivaldo Chagas com o Comitê Gestor de Emergência (CGE), na próxima quarta-feira (29), e com Comitê Gestor de Retomada Econômica (COGERE) na quinta-feira (30)

O secretário de Estado Geral de Governo, José Carlos Felizola, representando o governador Belivaldo Chagas, e técnicos do Governo se reuniram, nesta segunda-feira (27), com dirigentes de shoppings do estado. Eles apresentaram sugestões para uma futura reabertura dos centros de compras com segurança para os funcionários e clientes.

O secretário José Carlos Felizola frisou que a reabertura desse setor deve ser responsável e que todos os cuidados necessários de segurança sanitária sejam respeitados. “A grande prioridade do Governo é preservar a vida das pessoas, sejam pelas questões sanitárias, questões de internações e número de leitos disponíveis. Mas é preciso, também, debater a retomada da economia”, destacou o secretário Geral de Governo.

“Essa reunião, esse alento que o Governo do Estado proporcionou, com certeza, nos dá oxigenação e forças para continuar os serviços de lojas, lojistas e principalmente os empregos que é o que temos focado muito, a salvação de mais de 8 mil e 500 empregos que os Shoppings Centers de Sergipe proporciona à comunidade”, disse o empresário Messias Peixoto, dono do Shopping Peixoto, em Itabaiana.

O superintendente do Shopping Jardins, Júnior Gouveia, também avaliou como produtiva a reunião com o Governo. “Nós tivemos a oportunidade de apresentar várias medidas que já foram implementadas em alguns shoppings do país seguindo a recomendação da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), e esperamos que esse cabedal de informações traga a reabertura dos shoppings, no menor tempo possível. O Governo do Estado vai analisar e estudar e assim que possível sair com um novo decreto tratando disso”, disse.

Felizola salientou que as sugestões serão apresentadas para avaliação durante reunião do governador Belivaldo Chagas com o Comitê Gestor de Emergência (CGE), na próxima quarta-feira (29), e com Comitê Gestor de Retomada Econômica (COGERE) na quinta-feira (30). “O setor é muito importante e nós precisamos avaliar, com calma, uma série de condicionantes, além do cenário epidemiológico. O que fizemos, hoje, foi ouvir, discutir ideias e proposta sanitárias para que a gente possa apresentar aos comitês cientifico e de retomada da economia”, disse Felizola.

ASN