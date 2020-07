Nessa segunda-feira, 20, um condutor foi detido por embriaguez ao volante após colidir com outro carro e atropelar um ciclista, na avenida Inácio Barbosa, antiga José Sarney, em Aracaju.

Segundo levantamentos da Polícia Militar, o condutor de um veículo branco colidiu na traseira de outro que passava pelo local e girou para o outro lado da pista, atropelando um ciclista próximo à região do Banho Doce.

A equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) chegou primeiro ao local e acionou a Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) para o registro do acidente.

Após o teste do etilômetro (bafômetro), foi constatada a embriaguez ao volante do condutor do veículo branco, pois foi verificado 0.43 mg/l de álcool no ar expelido (com 0.33 mg/ l já é feito o flagrante). O motorista foi detido, levado à Central de Flagrantes e autuado por homicídio doloso.

O veículo atingido chegou a descer o calçadão da praia e o ciclista foi levado com lesões pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos. A Delegacia de Delitos de Trânsito investiga o caso.

SSP