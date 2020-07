Uma mulher foi encaminhada a uma unidade hospitalar de Aracaju, após ser atropelada por um veículo, entre as Ruas Geny da Silva Dias e a Rua do Comércio 8, no Conjunto Bugio, em Aracaju.

As informações passadas pela CPTran são de que o condutor do carro abalroou transversalmente com uma bicicleta. A ciclista foi encaminhada ao hospital com algumas escoriações.

O condutor do carro não era habilitado e o veículo foi removido ao galpão do DETRAN por estar com licenciamento vencido.

Foi realizado o teste do etilômetro (bafômetro) e foi constatada a não embriguez ao volante do condutor do carro.

Fonte: CPTRAN