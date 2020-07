No final de tarde dessa quarta-feira (08), policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) receberam denúncia anônima, através do 181, dando conta de que numa propriedade rural, no Povoado Quissamã, em São Cristóvão, homens estariam escondidos portando armas de fogo de grosso calibre.

De imediato, os policiais seguiram até a propriedade rural, onde foram recebidos a tiros. Na ação, os policiais localizaram os irmãos David Arthur Barreto Nascimento, conhecido por “Jatinho”, e Bruno Guilherme Barreto Nascimento.

Bruno Guilherme investiu contra os policiais utilizando uma pistola calibre .380, foi atingido, encaminhado para o hospital e morreu. Já David Arthur, não reagiu à abordagem policial, foi preso e conduzido ao Cope, onde foi autuado em flagrante delito.

Na propriedade, os policiais encontraram um fuzil AR-15, calibre 556, marca Colt, de fabricação americana e farta quantidade de munição.

As investigações prosseguirão a fim de apurar mais detalhes.

SSP