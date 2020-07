A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste domingo, 26, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 344 casos e nenhum óbito registrado hoje. Em Sergipe, 52.603 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.314 morreram. Mais 11 mortes de dias anteriores, que estavam em investigação, foram confirmadas.

De Aracaju, três mortes: mulher, 67 anos, com hipertensão e diabetes; e dois homens, de 47 e 72 anos, ambos sem comorbidades. De Estância, dois homens, de 63 e 73 anos, ambos também sem comorbidades. De Japoatã, homem, 80, com hipertensão e obesidade. De Ribeirópolis, homem, 88 anos, sem comorbidades.

Em outros municípios: mulher, 63 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão e diabetes; homem, 65, de Nossa Senhora das Dores, com hipertensão; homem, 66 anos, de São Cristóvão, com hipertensão, diabetes e cardiopatia; e mulher, 68 anos, de Santa Luzia do Itanhy, sem comorbidades.

São 27.819 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 90.048 exames e 37.445 foram negativados. Estão internados 648 pacientes, sendo 270 em leitos de UTI (154 na rede pública, sendo 153 adultas e 1 pediátricas; e 116 na rede privada, sendo 113 adultas e 3 pediátricas) e 378 em leitos clínicos (230 na rede pública e 148 na rede privada). São investigados mais 13 óbitos. Ainda aguardam resultado 2.285 exames coletados.

