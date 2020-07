A SES divulga nesta segunda, 20, o boletim do coronavírus, com 816 casos e 7 óbitos registrados hoje. Em Sergipe, 46.059 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.156 morreram. Mais 24 óbitos de dias anteriores, que estavam em investigação, foram confirmados.

De Aracaju, são 13 mortes, sendo dez homens: 64, 80 e 81 anos, sem comorbidades; 85, com hipertensão e neoplasia; 92, com cardiopatia, diabetes e doença renal crônica; 79 e 80 com neoplasia; 39, com obesidade; 66, com hipertensão; e 85, com obesidade e doença pulmonar obstrutiva crônica. As vítimas do sexo feminino são: 84, com hipertensão e diabetes; e 43, com hipertensão, diabetes e obesidade; e 52, com hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica.

De São Cristóvão, três homens faleceram: 49, com diabetes, obesidade e doença neurológica; e 53 e 83, sem comorbidades. Em Lagarto, dois homens, de 46 anos, com cardiopatia, e 51, com neoplasia e hipertensão; e uma mulher, 56 anos, com diabetes e nefropatia. Em Propriá, um homem, de 81 anos, sem comorbidades, e mulher, 84, com hipertensão e diabetes. De Nossa Senhora do Socorro, mulher, 53, com diabetes e hipertensão; e homem, 34, com cardiopatia. De Salgado, mulheres, de 75 anos, com hipertensão, e 85, com hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica e diabetes.

Em outros municípios: de São Domingos, homem, 81, com hipertensão; de Japaratuba, homem, 67, sem comorbidades; de Laranjeiras, mulher, 73, com diabetes e obesidade; de Maruim, homem, 52, com cardiopatia; de Canindé de São Francisco, homem, 29, com neoplasia; e de Nossa Senhora das Dores, homem, 88, com diabetes.

São 25.452 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 81.223 exames e 35.164 foram negativados. Estão internados 721 pacientes, sendo 289 em leitos de UTI (161 na rede pública, sendo 159 adultas e 2 pediátricas; e 128 na rede privada, sendo 122 adultas e 6 pediátricas) e 432 em leitos clínicos (252 na rede pública e 180 na rede privada). São investigados mais 19 óbitos. Ainda aguardam resultado 1.847 exames coletados.