A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta terça-feira, 28, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 1.408 casos e três óbitos registrados hoje. Em Sergipe, 55.009 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.359 morreram. Mais 16 óbitos que estavam em investigação, de dias anteriores, foram confirmados. São 29.497 pessoas curadas até o momento.

De Aracaju, quatro mortes, com todas as vítimas do sexo masculino: 70 anos, com hipertensão; 81, com hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica e obesidade; 61, sem comorbidades, e 89, com pneumopatia crônica. De Lagarto, homem, 71, com hipertensão, e mulher, 76, com hipertensão, neoplasia e doença renal crônica. De Neópolis, mulher, 80, com diabetes, doença cardiovascular, pneumopatia e doença neurológica, e homem, 69, com diabetes e doença cardiovascular.

Em outros municípios: de São Cristóvão, homem, 85 anos, com neoplasia e HIV; de Propriá, homens, de 48 anos, com hipertensão, e 45, com diabetes; de Itaporanga, homem, 68, com hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica; de Itabaianinha, mulher, 82, com hipertensão e diabetes; e de Estância, homem, 70, com hipertensão.

Houve ainda mortes de pacientes sem comorbidades: homem, 35 anos, de Brejo Grande; mulher, 45 anos, de Laranjeiras; homem, 36, de Cristinápolis; homem, 84, de Itabaianinha; e mulher, 72 anos, de Itabaiana.

Foram realizados 93.587 exames e 38.578 foram negativados. Estão internados 622 pacientes, sendo 268 em leitos de UTI (155 na rede pública, sendo 153 adultas e 2 pediátricas; e 113 na rede privada, sendo 109 adultas e 4 pediátricas) e 354 em leitos clínicos (211 na rede pública e 143 na rede privada). São investigados mais 14 óbitos. Ainda aguardam resultado 1.671 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em

sergipecontraocoronavirus.net.br