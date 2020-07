Alguns dias depois, Macias foi informado que um dos convidados da festa já estava com a covid-19 no dia do evento, mas, como estava assintomático, preferiu não perder o encontro.







Dias depois, um teste confirmou que Macias estava com o novo coronavírus. Ele decidiu postar em sua conta no Facebook um desabafo dizendo que se arrependia e havia “estragado tudo” ao sair de casa e recomendando que amigos e familiares levassem a doença a sério. No texto, ele ainda dizia que “com a ajuda de Deus, ele conseguiria sobreviver” à covid-19. Mas, no dia seguinte, ele teve de ser levado ao hospital, onde foi internado e ligado a um respirador, ainda segundo a rede de TV. No mesmo dia, ele não resistiu à doença e morreu. “Por causa da minha estupidez, eu coloquei a saúde da minha mãe, da minha irmã e de toda a minha família em jogo. […] Isto [a covid-19] tem sido uma experiência muito dolorosa. Não é uma brincadeira. Se você tiver de sair de casa, use uma máscara e pratique o distanciamento social”, comentou o norte-americano em sua publicação. Pouco tempo antes do diagnóstico, a irmã de Macias havia demonstrado preocupação ao encontrá-lo, já que ele parecia estar mal e suava muito, segundo a reportagem. Julgando serem apenas sintomas da diabetes, ela não tomou qualquer outra atitude. Depois desta primeira reabertura, a Califórnia está entre os Estados norte-americanos que estão regredindo alguns estágios por conta do aumento de novos casos de covid-19. Os Estados Unidos já registraram ao menos 2,6 milhões de casos de covid-19 e mais de 130 mil mortes. Fonte: R7