O bispo da Diocese de Palmares e presidente da Comissão Regional Pastoral para Cultura e Educação da CNBB NE2, Dom Henrique Soares da Costa, de 57 anos veio a falecer vitima do coronavirus na noite deste sábado(18) Dom Henrique Soares da Costa estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Memorial São José, no Recife.

A informação foi confirmada pela Prefeito a cidade de Palmares , Altair Junior ao PortalPE10. O prefeito informou que já decretou luto oficial de três dias na cidade.

Belivaldo fala – Ao saber da morte de Dom Henrique, neste sábado (18), o governador Belivaldo Chagas (PSD), do seu apartamento, de onde cuida de infecção por Coronavíru, disse que “foi com imenso pesar e consternação, que recebi na noite deste sábado, a notícia do falecimento do ex-bispo auxiliar de Aracaju, Dom Henrique Soares da Costa, aos 57 anos”.

Segundo Belivaldo, “a atuação do religioso em Sergipe foi bastante destacada e importante num dos momentos mais tristes da nossa história, quando perdemos o grande amigo e eterno governador Marcelo Déda”. Belivaldo desejou que “Deus conforte o coração dos familiares de Dom Henrique e de todos nós sergipanos, que sempre lembraremos, com carinho, do trabalho feto por ele enquanto esteve em nosso Estado”.

Já o secretário Geral do Governo, José Carlos Felizola, disse que ficou “muito triste com a notícia do falecimento por COVID-19 de Dom Henrique Soares da Costa, Bispo católico que honrou os sergipanos com sua passagem por aqui. Teólogo brilhante, com uma cultura fantástica, foi um padre que honrou a igreja e os ensinamentos de Jesus”.

Muita tristeza – O pré-candidato a prefeito de Aracaju, Marcio Macedo (PT), também se manifestou: “É com muita tristeza que recebo a notícia do falecimento do ex-bispo auxiliar da Arquidiocese de Aracaju, Dom Henrique Soares da Costa”.

– Sempre ligado às causas sociais, Dom Henrique é mais uma vítima da Covid-19. Aos seus familiares, parentes e amigos, o meu mais profundo pesar, concluiu.



Eduardo Amorim – O presidente do PSDB em Sergipe, ex-senador Eduardo Amorim, também falou que “foi com muita tristeza que recebi, na noite deste sábado (18), a notícia do falecimento de Dom Henrique Soares da Costa, ex-bispo auxiliar de Aracaju e atual bispo da cidade de Palmares. Ele estava internado em um hospital de Recife acometido pela Covid-19.

Disse ainda que “Dom Henrique era um amigo, um ser iluminado, que eu admirava e nutria muito respeito. Lembro dos vários encontros que tivemos e das boas conversas, que sempre trazia grandes ensinamentos”.

E conclui: “neste momento de profunda dor, rogo a Deus que conceda ao familiares, amigos e admiradores de Dom Henrique o conforto necessário. Nós, católicos, guardaremos para sempre seu exemplo de humildade e fé na palavra de Deus. A Igreja Católica está de luto”.

Biografia – Filho de Lourival Nunes da Costa e Maria Francisca Tereza Soares da Costa. Cursou os estudos primários na cidade de Junqueiro e também em Maceió. Em 1981 ingressou no Seminário de Maceió e, em 1984 concluiu o bacharelado em Filosofia pela Universidade Federal de Alagoas. No período de 1985 a 1989 foi noviço no Mosteiro de São Bento, na cidade do Rio de Janeiro, e no Mosteiro Trapista de Nossa Senhora do Novo Mundo.

Regressou para o Seminário de Maceió, em 1990 onde iniciou a faculdade de Teologia. No ano seguinte, foi para Roma e concluiu a Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, com mestrado em Teologia Dogmática.

Foi ordenado sacerdote aos 15 de agosto de 1992. Como sacerdote, foi reitor da Igreja Nossa Senhora do Livramento, em Maceió, de 1994 a 2009 foi professor de teologia no Seminário Provincial de Maceió e no Curso de Teologia do Centro de Estudos Superiores de Maceió; também foi professor no Instituto Franciscano de Teologia, na cidade de Olinda, e no Instituto Sedes Sapientiae, em Recife.

Foi membro do Conselho Presbiteral da Arquidiocese de Maceió, do Cabido Metropolitano e do Colégio de Consultores; ainda foi Vigário Episcopal para os leigos e coordenador da Comissão de Formação Política e responsável pelos diáconos permanentes e pela escola diaconal arquidiocesana.

Aos 1 de abril de 2009 foi nomeado pelo Papa Bento XVI como Bispo-Auxiliar da Arquidiocese de Aracaju com a sede titular de Acufida. Foi ordenado bispo no dia 19 de junho de 2009, por Dom Antônio Muniz Fernandes, Arcebispo de Maceió.

No dia 19 de março de 2014 o Papa Francisco o nomeou bispo da Diocese de Palmares.[2]

No dia 04 de julho de 2020, foi internado no Hospital Memorial São José, em Recife, com quadro grave de problema respiratório, vítima do COVID-19.[3]

Para Dom Henrique, o papel do bispo é importante para uma comunidade. “O bispo não é aquele que primeiramente resolve os problemas do povo. O bispo é aquele que está junto do rebanho. Chora, ri, espera, consola e traz a palavra de Deus. E aí sim, dá força ao povo, para entender sobre o sentido da sua vida e da sua história”, comenta.

