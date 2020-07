A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste domingo, 19, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 2.172 casos e nenhum óbito registrado hoje. Em Sergipe, 45.243 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.125 morreram. Mais 14 óbitos que estavam em investigação, de dias anteriores, foram confirmados. Entre os dias 18 e 19 de julho, foram acrescentados 2.291 casos, que correspondem a amostras coletadas entre 10 e 13 de julho, processadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

De Aracaju, são cinco mortes, sendo quatro homens: 68 anos, com diabetes; 43, sem comorbidades; 68, com diabetes e hipertensão; e 41, com cardiopatia. A única vítima do sexo feminino da capital é de 78 anos, com hipertensão.

Em outros municípios: homem, 61, de Nossa Senhora da Glória, com neoplasia; homens, de 80 e 91, e mulher, 52, todos sem comorbidades e moradores de Estância; mulher, 51 anos, moradora de Tomar do Geru, sem comorbidades; mulher, 73, de Itabaianinha, com hipertensão; homem, 71 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com cardiopatia e diabetes; homem, 45, de Itabaiana, sem comorbidades; e homem, 76 anos, de Lagarto, com hipertensão, diabetes e sequela de AVE.

São 25.099 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 79.763 exames e 34.520 foram negativados. Estão internados 724 pacientes, sendo 293 em leitos de UTI (165 na rede pública, sendo 163 adultas e 2 pediátricas; e 128 na rede privada, sendo 121 adultas e 7 pediátricas) e 431 em leitos clínicos (244 na rede pública e 187 na rede privada). São investigados mais 16 óbitos. Ainda aguardam resultado 1.753 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br