A SES divulga o boletim do coronavírus, com 1.735 casos (691 da Fiocruz) e 8 óbitos registrados hoje. Em Sergipe, 51.132 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.284 morreram. Mais 29 óbitos de dias anteriores, em investigação, foram confirmados.

São dez mortes de Aracaju, com seis mulheres: 73 e 83 anos, com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e diabetes; 66, sem comorbidades; 46, com hepatopatia; 73, com HAS e cardiopatia; e 82, com pneumopatia. Os homens são: 58, com insuficiência renal aguda; 70, com diabetes; 83, com HAS, diabetes, obesidade e doença renal crônica; e 60, sem comorbidades.

De Itabaianinha, mulher, 92, e homem, 81, ambos sem comorbidades. De N. Sra. do Socorro, três: mulheres, de 76, com HAS e diabetes e 77, sem comorbidades; e homem, 73, com HAS, diabetes e cardiopatia. De Cristinápolis, homem, 63, com HAS. De Simão Dias, mulheres, de 59 e 87, sem comorbidades; e homem, 64, com cardiopatia e HAS.

De Brejo Grande, mulher, 92, com HAS. De Telha, homem, 52, com HAS e diabetes. De São Cristóvão, mulheres, de 56, com neoplasia, e homem, 92, com HAS e cardiopatia; e homem, 61, com diabetes.

De Estância, homem, 57, com HAS e cardiopatia. De Itabaiana, homens, de 65, com HAS e diabetes, e 79, com doença cardiovascular; e mulher, 73, sem comorbidades. De Nossa Senhora Aparecida, homem, 69, sem comorbidades. De Riachão do Dantas, homem, 78, sem comorbidades. De Cedro de São João, homens, de 76, com HAS, e 63, sem comorbidades.

De Salgado, mulher, 73, com mieloma e doença renal crônica. Da Barra dos Coqueiros, homem, 67, com hepatopatia. De Frei Paulo, homens, de 93 anos, com cardiopatia e doença pulmonar obstrutiva crônica e de 48 anos, com diabetes. De S. Amaro das Brotas, mulher, 80, com diabetes e doença neurológica.

São 26.836 pessoas curadas. Foram realizados 87.823 exames e 36.691 foram negativados. Estão internados 699 pacientes, sendo 267 em UTI (156 na rede pública, sendo 154 adultas e 2 pediátricas; e 111 na rede privada, sendo 107 adultas e 4 pediátricas) e 432 em leitos clínicos (249 na rede pública e 183 na rede privada). São investigados mais nove óbitos. Aguardam resultado 1.782 exames