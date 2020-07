A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quarta-feira, 29, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 1.210 casos e quatro óbitos registrados hoje. Em Sergipe, 56.214 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.390 morreram. Mais 27 óbitos de dias anteriores, que estavam em investigação, foram confirmados. Até o momento, 29.999 pacientes foram recuperados.

De Aracaju, são nove mortes, com cinco homens: de 91 anos, hipertenso; 77, com hipertensão, diabetes e doença renal crônica; 73, sem comorbidades; 93, com diabetes e hipertensão; e 67, com neoplasia e imunossupressão. As mulheres são: 81, com pneumopatia; 57, sem comorbidades; 79, com hipertensão e obesidade; e 53, com diabetes.

De Tobias Barreto, duas mulheres faleceram: 82 anos, com doença cardiovascular, diabetes e doença renal crônica; e 54, com hipertensão e obesidade. De Itabaiana, mulher, 64, com hipertensão. De Nossa Senhora da Glória, mulher, 72, com hipertensão. De Nossa Senhora do Socorro, homem, 65, com neoplasia; e mulheres de 62 anos, com diabetes, doença cardiovascular e obesidade, e 86, com hipertensão e diabetes. De Porto da Folha, homem, 65, com doença cardiovascular. De Itaporanga, mulher, 61, com doença cardiovascular e obesidade. De Siriri, mulher, 76, com hipertensão, diabetes e cardiopatia.

De Estância, 12 óbitos, com sete homens: 45, 51, dois de 74 anos e 83, sem comorbidades; 65, com diabetes e hipertensão; 47, com cardiopatia. As mulheres são: 37, 49 e 80, com diabetes; 64, sem comorbidades; e 62, com hipertensão e diabetes.

Foram realizados 95.261 exames e 39.047 foram negativados. Estão internados 622 pacientes, sendo 273 em leitos de UTI (160 na rede pública, sendo 158 adultas e 2 pediátricas; e 113 na rede privada, sendo 109 adultas e 4 pediátricas) e 349 em leitos clínicos (212 na rede pública e 137 na rede privada). São investigados mais 15 óbitos. Ainda aguardam resultado 1.888 exames coletados.