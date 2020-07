A Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso informa nesta segunda-feira, dia 13 de julho de 2020, que foi localizado vazamento na Adutora do São Francisco, entre a Ponte de Pedra Branca e Aracaju, que reflete no abastecimento de Aracaju, Barra dos Coqueiros e parte de Nossa Senhora do Socorro.

O ponto fundamental é que estamos transferindo mais de 70% da água necessária para o abastecimento. Os reservatórios estão em níveis razoáveis e como continuamos produzindo água, possivelmente serão mínimos os reflexos na capital.

Paralelo ao vazamento da Adutora do São Francisco, aconteceu outro rompimento em uma Adutora que leva água para a Estação de Tratamento que abastece uma parte de Nossa Senhora do Socorro, mais precisamente em todo Complexo da Taiçoca.

A previsão de conclusão de ambos os serviços está para hoje, dia 13 de julho, com até 48h de recuperação plena.

DESO