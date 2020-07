Como anunciado pelo governador Belivaldo Chagas na última segunda-feira (06), mais 15 novos leitos de UTI estão aptos a receber, a partir deste sábado (11), pacientes com o diagnóstico grave da Covid-19. Dez novos leitos de UTI foram abertos no Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh), no Centro-Sul do estado e mais 5 leitos de UTI estão aptos a receber pacientes no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

A ampliação de leitos no município de Lagarto é fruto de parceria entre o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e o HUL. De acordo com a SES, o Governo do Estado enviou seis respiradores e quatro monitores ao Hospital Universitário de Lagarto para viabilizar o aumento no número de leitos.

No Hospital de Urgência de Sergipe, mais cinco leitos foram direcionados para assistência a pacientes em estado grave. Agora, são 55 leitos de UIT para pacientes com diagnóstico grave da doença. Esse aumento no número de vagas no Huse foi possível devido a redução na ocupação de leitos não Covid, principalmente pela diminuição de traumas.

Atualmente, a rede pública estadual conta com 203 leitos de UTI exclusivos para pacientes com coronavírus. Nos próximos dias, ainda está prevista a abertura de novos leitos de UTI no Hospital Regional de Estância (8 leitos), Hospital de Cirurgia (10 leitos), Hospital de Nossa Senhora da Glória (10 leitos) e na Hildete Falcão (7 leitos de UTI). No último sábado (04), o governo ampliou, também, o número de leitos de UTI exclusivos para pacientes com a Covid-19 no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), que chegou a 50. O objetivo é chegar a 233 leitos de UTI só para tratamento de coronavírus, superando a meta anterior que era de 211.

