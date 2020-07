Governo não fará novas aberturas no comércio

O governador Belivaldo Chagas (PSD) reúne-se nesta terça-feira (13), com o Comitê Científico que analisa o quadro do Covid-19 no Estado, composto por técnicos da Saúde e cientistas da Universidade Federal de Sergipe (UFS), com o objetivo de avaliar o momento da pandemia, que está em alta no Estado.

A tendência é não abrir nada na área econômica e acompanhar por mais uma semana como vai se comportar o virus em sua escalada para o picos. Sergipe não passará da fase laranja para a amarela, porque o principal gatilho que detona a mudança não está funcionando, que é o índice de ocupação de leitos de UTI’s e até mesmo de enfermarias, que anda estão alto e ultrapassa os 70%.

Tanto nos hospitais públicos quanto nos privados a situação é de grande dificuldade para internação de pessoas que apresentam estados avançados ou até inicial da doença. Segundo informação de fonte da Saúde, a ocupação atual de leitos nos hospitais públicos está próxima a 80%.

Dentro de mais uma semana haverá uma reunião com Comitê de Retomada da Economia para uma análise de toda a situação e a previsão é que se chegue ao platô no final de abrir e só comece a cair os índices de contágio da doença a partir de agosto, quando se pode repensar nos demais estágios de abertura do comércio e da recuperação econômica do Estado.

Há também um índice alto de aglomeração e isso é preocupante para que reduza a frequência nos hospitais e não haja problemas de internações, tanto nas UTI’, quanto nas enfermarias.