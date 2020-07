Um áudio atribuído a uma vereadora de Nossa Senhora da Glória está circulando deste a noite da última quarta-feira, relatando que caiu em um golpe.

A vereadora Ivone das Aningas conta que recebeu uma mensagem de um outro vereador, onde o mesmo pedia para que ela transferisse R$ 1.000 para a “conta dele”, pois o mesmo havia feito movimentações e estava impedido de realizar uma outra.

Com a intenção de ajudar om colega, Ivone inocentemente fez a transferência e só depois ficou sabendo que havia caído em um golpe. Esse golpe já é conhecido há bastante tempo e já fez milhões de vítimas.









Após conseguir acesso ao WhatsApp da vítima, o criminoso começa a atuar na parte que realmente rende: enviar mensagens para os contatos fazendo pedidos de empréstimo de grana para realizar pagamentos urgentes.

Como o sistema do aplicativo migra os dados do perfil para o celular do criminoso, o golpista pode até montar um certo contexto na hora de pedir dinheiro para familiares e amigos da vítima.

Maycon Fernandes/Jornalista