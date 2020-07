O primeiro semestre de 2020 foi marcado pela pandemia causada pelo novo coronavírus e pela quarentena praticamente global que muitos países tiveram que adotar como medida para diminuir o contágio e a infeção generalizada das pessoas.

Por conta disso, grande parte da população, não só brasileira, como mundial se viu forçada a ficar em casa e, diante do quadro de instabilidade econômica, muita gente perdeu a sua principal fonte de renda: o trabalho.

Como o número de demissões, reduções de salário e suspensões foi muito grande nos últimos meses, a busca por novas formas de fazer dinheiro aumentou. Grande parte do interesse recaiu sobre a previdência privada. Assim como surgiram muitas dúvidas de como funciona vgbl e outros investimentos do mesmo nível.

Apesar de que aqui no Brasil o número de pessoas interessadas em investimentos ainda ser muito baixo em comparação com outros países, estudos recentes mostram um aumento de investidores e de interessados na Bolsa de Valores.

Dessa forma, é interessante e imprescindível conhecer um pouco mais sobre os principais tipos de investimento e qual o objetivo de cada um. Para saber tudo sobre esse assunto, continue lendo esse artigo até o final e aprenda tudo sobre aplicações.

Conheça os tipos de investimento

Antes de mais nada, é preciso conhecer de que maneira os tipos de investimento estão segmentados. Dessa forma será mais fácil compreender qual se aplica melhor a sua realidade e aos seus interesses e objetivos.

De uma maneira geral, os investimentos são separados de acordo com o rendimento que oferecem, podendo ser de renda variável ou de renda fixa.

Dentro de cada uma das duas seções há diversos tipos de investimentos que se diferenciam principalmente pelos seus rendimentos.

As aplicações de renda fixa, por exemplo, apresentam uma rentabilidade previsível. Esse rendimento pode estar ligado tanto a um percentual prefixado quanto a um percentual pós-fixado.

No primeiro caso, a rentabilidade é acordada entre as partes no momento da compra dos ativos, enquanto no segundo caso, a rentabilidade está diretamente ligada a um índice econômico.

Por outro lado, os investimentos de renda variável são aqueles que apresentam mais risco, porém, são os que também têm um maior potencial de lucro.

O rendimento desse tipo de ação depende de muitos fatores e não é possível prever o comportamento desse tipo de investimento. Por isso, que para investir na Bolsa de Valores, por exemplo, é preciso muito estudo.

Poupança

Sem dúvidas, a poupança é o investimento em renda fixa mais popular entre a população brasileira. Apesar do alto número de investidores, nem sempre é a melhor opção para quem busca uma boa rentabilidade. De uns anos para cá os rendimentos não têm sido muito satisfatórios.

Por conta disso, muita gente vem usando a poupança simplesmente como fundo de emergência e acabam migrando o dinheiro de lá para um outro tipo de investimento mais rentável, no qual é possível obter uma melhor performance.

Títulos públicos

Para quem preza segurança acima de rentabilidade, investir em Títulos Públicos pode ser a melhor opção. Esse investimento é sinônimo não só de segurança, como também de estabilidade e acessibilidade.

Lado a lado com a poupança, os Títulos Públicos são bastante populares dentro do leque da renda fixa.

Os títulos são emitidos pelo Governo Federal, então colocar seu dinheiro em Títulos Públicos significa emprestar dinheiro para o governo e é usado no desenvolvimento na área de saúde, infraestrutura e educação.

Tesouro Direto

O Tesouro Direto é um dos investimentos em renda fixa que vem ganhando maior notoriedade nos últimos anos. Resumidamente ele funciona como um empréstimo do investidor para o Governo Federal. Isso significa que você aplica o dinheiro e recebe tudo de volta acrescido de juros na data do vencimento.

Os juros desse tipo de investimento são definidos no momento da compra, então é uma aplicação chamada de prefixada e os riscos são muito baixos, já que o Governo Federal é o próprio emissor. Além do que é possível começar a investir com um valor relativamente baixo, a partir dos R$ 100.

Ações

As ações certamente são o tipo de investimento de renda variável mais conhecidos no Brasil e no mundo. Mesmo quem não possui nenhum conhecimento sobre o mercado financeiro já ouviu falar sobre as mesmas, visto que é um tópico recorrente em filmes e noticiários.

Apesar de serem tão famosas, poucas pessoas conhecem realmente bem o mundo das ações e sabem como fazer para ganhar dinheiro nele. Além disso, por conta do estereótipo criado sobre elas, existe um grande medo de perder dinheiro nessa modalidade.

As ações nada mais são do que partes do capital de uma determinada empresa. Dependendo do tipo de papel, o investidor possui até mesmo direito a lucros ou voto na assembleia.

Previdência privada

Por conta do baixo rendimento da Previdência Social, muitas pessoas estão considerando a Previdência Privada como um tipo de investimento mais atrativo para o longo prazo. A previdência privada pode ser considerada uma boa opção para quem deseja um futuro tranquilo e sem dor de cabeça.

Através de uma contribuição sazonal determinada de acordo com a sua renda mensal e suas expectativas para o futuro, você vai construindo o seu próprio fundo. É importante destacar que, qualquer que seja o investimento escolhido, deve ser alinhado com o seu perfil de investidor e expectativas futuras.