MALHADA DOS BOIS: Idoso de 73 anos é assaltado e assassinado dentro de residência

Um casal e uma filha viveram momentos de terror no município de Malhada dos Bois, durante um assalto e que terminou com a morte de um idoso.

O caso foi registrado na noite desta quinta-feira (09) quando elementos armados invadiram a residência e, usando de muita violência anunciaram o assalto, exigindo que as vitimas entregassem dinheiro.

As informações passadas pela filha do idoso são de que os elementos reviraram todos os cômodos em busca de dinheiro e que foi entregue pela família o valor, que seria fruto de aposentadoria.









Mesmo de posse do dinheiro e acreditando que havia mais, os bandidos resolveram assassinar a tiros o idoso identificado como José Edvaldo dos Santos, 73 anos.

Em seguida, os bandidos saíram tranquilamente e fugiram tomando rumo ignorado e até o momento ninguém foi preso.

Com informações do radialista Jailton Santana, no programa Jornal da Vida/Faxaju