Policiais civis da Delegacia Regional de Estância deram cumprimento, no final da tarde dessa terça-feira (28), a dois mandados de prisão expedidos contra uma mulher de 43 anos.

A prisão ocorreu no bairro Cidade Nova, em Estância, e contra ela havia mandado de prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas e um mandado de prisão definitiva pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e corrupção de menores. Ela já foi condenada à pena de cinco anos e dez meses de reclusão.

Dando sequência ao trabalho, os policiais civis de Estância prenderam em flagrante um homem de 29 anos, que estava com duas armas de fogo de fabricação artesanal, também no bairro Cidade Nova. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional, onde foi lavrado o respectivo flagrante.

SSP