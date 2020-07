Policiais civis da Delegacia Regional de Maruim cumpriram o mandado de prisão preventiva de Everton Santos Limas, conhecido como “Vetinho”. Ele é suspeito de diversos furtos em um viveiro de camarões da cidade. A ação teria resultado em um prejuízo de cerca de R$ 84 mil à vítima.

De acordo com as investigações, em cada ação criminosa, o suspeito levava cerca de 50 quilos do produto. Os furtos aconteciam sempre na madrugada e os camarões eram comercializados no município de Santo Amaro das Brotas.

No procedimento investigativo, foram reunidos vários indícios de que o suspeito adquiriu, com parte do dinheiro da venda dos crustáceos, um veículo. O carro era utilizado para transportar e vender o produto do furto.

Assim, foi representada a apreensão do veículo, que foi deferida pela Justiça. O suspeito foi preso e encontra-se à disposição da Justiça.

SSP