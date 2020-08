Equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Delegacia de Malhador localizaram José Cleiton Matias de Lemos, conhecido como “Kekeu”, 25. Ele era suspeito da prática de crimes de roubo majorado, nas cidades de Ribeirópolis e Itabaiana. Ele foi encontrado nesta sexta-feira, 31.

De acordo com as investigações, o suspeito fazia parte de um grupo criminoso envolvido na morte de um vigilante, no dia 4 de novembro de 2017 e em diversos outros crimes na região serrana. Contra ele, havia um mandado de prisão. Nesta sexta-feira, foi desencadeada uma ação policial para cumprir a sentença judicial.

O suspeito foi localizado em Itabaiana e, diante da presença policial, reagiu à abordagem. Ele foi atingido, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

SSP