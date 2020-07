Policiais da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) cumpriram o mandado de prisão preventiva de George Hamilton Pereira das Virgens, conhecido como “George Uber”, 33, suspeito de ser integrante de uma associação criminosa responsável por diversos roubos de veículos no ano de 2017. Ele foi detido na manhã dessa segunda-feira, 20.

De acordo com o delegado Kassio Keliton, o suspeito foi denunciado, junto a outros cinco integrantes do grupo criminoso. “Além de ser motorista de aplicativo, era afeito a práticas delitivas, mantendo uma forte parceria com os outros denunciados em diversos roubos”, complementou.

O suspeito foi preso e encaminhado para uma unidade policial, onde ficará à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.