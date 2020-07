A chegada do novo coronavírus e a quarentena imposta para impedir a sua circulação agravou ainda mais a situação econômica na qual o Brasil se encontrava, que já era bastante delicada.

As taxas de desemprego subiram e, diante do cenário caótico causado pelo atraso do auxílio emergencial, muitas pessoas estão buscando novas formas de renda para manter as contas em dia.

Enquanto alguns se questionam qual a ação mais barata ou qual melhor investimento para realizar agora, outras pessoas precisam do dinheiro da maneira mais rápida possível e tentam encontrar uma fórmula mágica para garantir uma renda extra.

E são exatamente elas que acabam envolvidas em esquemas de pirâmide. Apesar de ser uma tática amplamente conhecida, poucos são aqueles capazes de realmente identificar um quando encontram.

As pirâmides financeiras são muito atrativas principalmente porque prometem um ganho fácil sem depender de muito trabalho ou um grande investimento. Certamente você conhece alguém que já participou ou até mesmo já foi convidado para fazer parte de um esquema como esse e que foi lesado depois de alguns meses.

O que é uma pirâmide financeira

Apesar de a pirâmide financeira ser um esquema que parece muito promissor e, acima de tudo, sedutor, é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de “investimento”.

É muito comum que pessoas entrem nesse tipo de plano com o intuito de multiplicar o seu capital e terminem, algum tempo depois, devendo muito mais dinheiro do que tinham em mãos quando tudo começou.

O funcionamento de uma pirâmide deve ocorrer de forma a sustentar o esquema: a grande base sustenta o pico fino, da mesma forma como ocorre em uma pirâmide.

Para que o esquema dê certo, é preciso que haja o recrutamento progressivo de pessoas dentro do modelo de negócio já previamente estabelecido.

Esse modelo nada mais é do que o recrutamento aliado a uma taxa de entrada, que todos os novos participantes devem pagar.

Esse valor é justamente o que sustenta toda a pirâmide financeira. Assim, quanto maior for o número de pessoas recrutadas, maiores serão os ganhos dos níveis acima, que vão da base até o topo.

Por que o esquema é falho

Normalmente, o produto ou ideia a ser vendida pela pirâmide não é confiável, e jamais conseguiria se sustentar no mercado sozinha.

Dessa forma, por ser um item fraco, quem mais se beneficia da pirâmide financeira são aqueles que já estão no topo, visto que as poucas pessoas dos níveis superiores receberam dinheiro através do recrutamento rápido.

De maneira geral, o dinheiro da taxa dos novos participantes simplesmente percorre a cadeia e somente quem está no topo realmente se beneficia desse esquema. Aqueles que estão na base ou até mesmo em níveis mais baixos, apenas perdem dinheiro.

É aí que o esquema desmorona, visto que quem está na base não consegue mais recrutar ninguém e os níveis existentes não conseguem mais financiar ninguém, causando uma parada total da circulação de dinheiro na pirâmide.

O esquema de pirâmide financeira já existe há muitos anos e muita gente já está atenta para não cair em golpes como esse. Apesar disso, as pessoas que idealizam esse tipo de fraude estão sempre inovando na tentativa de recrutar cada vez mais vítimas.

Novas formas de pirâmide financeira

Atualmente, os idealizadores de pirâmides financeiras estão maquiando alguns aspectos para disfarçar o esquema e recrutar mais vítimas. Como parte do “rebranding” o nome marketing multinível vem sendo utilizado para afastar a ideia de pirâmide.

Além disso, essas pessoas também insistem em disponibilizar produtos para serem comprados e usam essa desculpa como prova de que não se trata de uma pirâmide financeira e sim de marketing multinível.

Apesar da tentativa criativa de maquiar o esquema, o básico está presente: recrutamento de novos membros e pagamento de uma taxa antes de entrar na pirâmide.

Se pensarmos de maneira lógica, é impossível que um negócio que dependa exclusivamente do recrutamento constante de novos membros para se sustentar dê certo a longo prazo, a matemática simplesmente não fecha.

Comprovação da fraude

Como exemplo, é possível fazer uma conta básica: se a pirâmide começar com uma pessoa e cada membro novo tiver que recrutar mais outros dois para o esquema se manter, na trigésima terceira camada 8,5 bilhões de pessoas deveriam ser recrutadas para a pirâmide se manter.

Esse total seria maior que a população mundial atual. Ou seja, a pirâmide financeira é um esquema impossível de se manter e completamente fadado ao fracasso, não importa como ele é vendido por aí. Antes de se deixar levar por uma oferta de dinheiro fácil, observe bem todos os aspectos e se certifique que é um investimento seguro.