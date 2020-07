Policiais do 1° Batalhão de Polícia Militar prenderam nessa terça-feira, 14, um casal por tráfico de drogas no bairro Santa Maria, na cidade de Aracaju.

Durante patrulhamento, os policiais foram informados por populares a respeito de um casal que estava vendendo entorpecentes nas proximidades.

Com a chegada da polícia ao local, os suspeitos tentaram se desfazer de parte da drogas, mas foram contidos. Com ele, foram encontradas 17 trouxinhas de maconha e ela estava com dinheiro trocado e uma balança de precisão.

O casal foi encaminhado à delegacia para providências necessárias.

SSP