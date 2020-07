Policiais militares da Força Tática do 1º BPM prenderam dois homens suspeitos de tráfico de drogas, durante ações distintas realizadas na noite dessa terça-feira, 21, no Bairro Santa Maria.

A primeira prisão ocorreu após uma denúncia de que um homem estava vendendo drogas naquela região. Ele foi localizado pela equipe da Força Tática e fugiu para dentro de uma residência na tentativa de evitar o flagrante, onde foi preso em seguida. Durante averiguação na casa, foram apreendidos 50 trouxinhas de maconha, uma balança de precisão e papel alumínio utilizado para embalar a droga.

Em seguida, numa segunda ação, os policiais militares foram acionados para atender uma denúncia de aglomeração e perturbação do sossego em uma residência e se depararam com um homem fumando um cigarro de maconha no local. Diante da suspeita, os policiais realizaram buscas na casa, que resultaram na apreensão de 10 trouxinhas de maconha, sete pinos utilizados para acondicionar cocaína, material para embalagem da droga, balança de precisão e um caderno com possíveis anotações da comercialização dos entorpecentes.

Os dois suspeitos de tráfico de drogas e o material apreendido nas duas ações foram encaminhados à Central de Flagrantes.

Fonte: Ascom/PM