Na manhã dessa última quinta-feira, 30, policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam três homens em flagrante por roubo a um estabelecimento comercial, localizado no Centro Comercial de Aracaju. Durante a ação, foram apreendidas duas armas de fogo, uma pistola 380 e um revólver calibre 38.

Por volta das 8h30, equipes do Getam foram acionadas para intervir em um roubo que estava acontecendo na avenida Mamede Paes Mendonça. Em frente ao estabelecimento comercial, os policiais detiveram o motorista que daria fuga aos outros dois infratores que executavam o roubo.

Os dois assaltantes que estavam dentro da loja perceberam a movimentação dos militares e usaram funcionários como reféns. Após breve negociação, os criminosos entregaram as armas e se renderam. Os reféns foram liberados sem ferimentos.

O caso foi encaminhado ao Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope).

Fonte: Ascom PM/SE