Nesta sexta-feira, 10, policiais civis da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), com o apoio do Grupamento Tático de Motos, localizaram e prenderam Marcus Vinícius Barbosa Matos, 33 anos. Ele é um dos dois responsáveis pelo roubo do veículo de um motorista de aplicativo no dia 05 de junho, no Loteamento Tijuquinha, em São Cristóvão/SE.

Segundo o delegado Kassio Keliton, diretor da DRFV, desde o roubo do veículo, os policiais do Getam diligenciaram em busca dos dois suspeitos e na localização do veículo e objetos subtraídos. Os militares localizaram o veículo e objetos no dia seguinte ao roubo. Dois suspeitos foram identificados e as investigações continuaram.

Após a coleta das evidências, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva dos suspeitos, o que foi acolhido pelo Poder Judiciário e expedidos os respectivos mandados de prisão. O co-autor do crime, André Luiz da Silva, foi morto por desafetos dias depois do crime.

O tenente-coronel Gilmar Santana, comandante do Getam, reforçou a parceria importante com a Divisão de Roubos e Furtos de Veículos e disse que a unidade especializada da Polícia Militar atua todos os dias a fim de diminuir o índice de roubos e furtos de veículos no estado.

O delegado Kássio Keliton informa que em qualquer situação que envolva subtração de veículos a informação deve ser repassada imediatamente para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), pelo 190. “Temos uma equipe de prontidão da Polícia Civil nos momentos em que esses crimes mais acontecem. Atuamos juntos com a PM, que tem equipes nas ruas a todos momentos e todos agem imediatamente, assim que recebem informações”, explicou o delegado.

SSP