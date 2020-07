Policiais civis da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) prenderam em flagrante Walmison Conceição Santos, conhecido como “Val”, por tráfico de drogas. Ele foi detido no início da tarde dessa quinta-feira, 9, na cidade de Japaratuba.

Segundo as informações policiais, após receberem diversas denúncias de que o suspeito estaria comercializando os entorpecentes em sua residência, os agentes realizaram diligências na localidade conhecida como “Babilônia”.

No momento da abordagem, o suspeito utilizava tornozeleira eletrônica, pois responde a processo criminal que apura a prática de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Nas buscas, foram encontradas seis porções de maconha e uma de cocaína, além de outros objetos utilizados na prática do tráfico de drogas.

Diante do flagrante, o suspeito foi conduzido até a Delegacia de Capela, para a formalização do procedimento, e foi conduzido à 1ª Delegacia Metropolitana (1ª DM), na capital, onde encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

SSP