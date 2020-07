Policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) cumpriram o mandado de prisão preventiva de um homem de 44 anos de idade, suspeito de estupro. Ele foi detido nessa quarta-feira, 1º, na capital. O crime foi praticado em 2014, no bairro Grageru, próximo a um hotel, em Aracaju.

De acordo com a delegada Marília Miranda, a vítima foi abordada pelo suspeito, que disse que ela teria deixado cair um objeto, a pegou pelo braço e mandou que entrasse em um veículo.

O homem estaria em posse de uma faca. Ele teria levado a vítima para um local deserto e depois para uma pousada, onde ocorreu o crime. O suspeito, em interrogatório, negou o fato. Diante do apurado no procedimento investigativo, ele encontra-se detido à disposição da Justiça.

SSP