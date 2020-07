Nessa segunda-feira, 20, a Segunda Divisão B do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), em conjunto com o Departamento de Inteligência da Polícia Civil (Dipol), prendeu Daniel Silva Santos, 28, suspeito de duplo homicídio. Ele é um dos responsáveis pela morte do casal José Arlisson Santos Pires e Vitória Letícia Oliveira Silva.

De acordo com as informações, o crime ocorreu no dia 28 de fevereiro de 2020, pela noite, na praia do Jatobá, situada no município da Barra dos Coqueiros. As investigações revelaram que o suspeito atraiu as vítimas, que estavam no bairro Porto Dantas, e as fizeram entrar num carro, para depois serem encontradas mortas na praia.

Ainda de acordo com as informações, o irmão do suspeito foi assassinado no dia anterior na casa da vítima José Arlisson, situada no Bugio, e esta teria sido a motivação do duplo homicídio, que também está relacionada ao tráfico de drogas.

SSP